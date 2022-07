Lazio, tre nuovi acquisti pronti per il ritiro (Di martedì 12 luglio 2022) Giornata di nuovi arrivi in casa Lazio, che prosegue la campagna acquisti mentre va avanti il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Questa mattina si sono presentati in clinica Paideia per le visite mediche di idoneità i difensori Alessio Romagnoli e Mario Gila e il portiere Luis Maximiano. L’ex Milan ha chiuso ieri la trattativa con il club biancoceleste e oggi firmerà il contratto per 5 anni a circa 2.9 milioni di euro l’anno più bonus. L’altro centrale, che ha 21 anni e arriva dal Real Madrid Castilla, era stato costretto a rimandare le visite mediche dopo la positività al Covid. Adesso che si è negativizzato, può iniziare la sua avventura laziale. Affare da 6 milioni di euro. L’estremo difensore del Granada, invece, va a ricoprire il posto lasciato vuoto dopo gli addii di Strakosha e Reina. I tre ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Giornata diarrivi in casa, che prosegue la campagnamentre va avanti ilestivo ad Auronzo di Cadore. Questa mattina si sono presentati in clinica Paideia per le visite mediche di idoneità i difensori Alessio Romagnoli e Mario Gila e il portiere Luis Maximiano. L’ex Milan ha chiuso ieri la trattativa con il club biancoceleste e oggi firmerà il contratto per 5 anni a circa 2.9 milioni di euro l’anno più bonus. L’altro centrale, che ha 21 anni e arriva dal Real Madrid Castilla, era stato costretto a rimandare le visite mediche dopo la positività al Covid. Adesso che si è negativizzato, può iniziare la sua avventura laziale. Affare da 6 milioni di euro. L’estremo difensore del Granada, invece, va a ricoprire il posto lasciato vuoto dopo gli addii di Strakosha e Reina. I tre ...

