Lazio, Romagnoli nel segno di Nesta. E il like dell'ex capitano… (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA - Un like che ha il sapore di una benedizione. Alessandro Nesta mette 'mi piace' al post Instagram dell'annuncio di Romagnoli. All'ex capitano e difensore biancoceleste non è passato inosservato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA - Unche ha il sapore di una benedizione. Alessandromette 'mi piace' al post Instagram'annuncio di. All'ex capitano e difensore biancoceleste non è passato inosservato ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Alessio Romagnoli è un giocatore della Lazio ??? - ManuBaio : #Lazio è fatta per @luismaximiano81 a titolo definitivo per 10 mln €. Visite mediche martedì, stesso giorno di… - AlfredoPedulla : #Lazio: l’arrivo del portiere #Maximiano non era previsto per il tardo pomeriggio, falso indizio. Infatti, arriverà… - EsercitoCrucian : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Alessio Romagnoli è un giocatore della Lazio ??? - ClaSpagnuolo : @CucchiRiccardo Credo che la Lazio abbia operato bene a centrocampo, ma sinceramente non capisco l'entusiasmo per l… -