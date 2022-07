Lazio, nuova difesa per Sarri: UFFICIALI Romagnoli e Gila (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo settimane di attesa e di trattative intense, la Lazio ha chiuso ufficialmente il doppio colpo in difesa. In serata, è arrivato il... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo settimane di attesa e di trattative intense, laha chiuso ufficialmente il doppio colpo in. In serata, è arrivato il...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il gov… - Ilsaggiopetty : RT @Agenzia_Ansa: La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il governato… - Milli19751 : RT @Agenzia_Ansa: La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il governato… - Pinnaque : RT @Agenzia_Ansa: La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il governato… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: La Locanda dei Girasoli, storico locale romano gestito da ragazzi con la sindrome di Down, sta per riaprire. Il governato… -