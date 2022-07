Lazio, Lotito e il mercato per Sarri: ecco i soldi spesi fin qui (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA - Il conto di mercato della Lazio, ad oggi, recita 46,5 milioni di euro spesi (compresi bonus). Claudio Lotito si è mosso deciso nell'accontentare le richieste di Maurizio Sarri. Dopo una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA - Il conto didella, ad oggi, recita 46,5 milioni di euro(compresi bonus). Claudiosi è mosso deciso nell'accontentare le richieste di Maurizio. Dopo una ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Romagnoli vuole e AVRÀ la #Lazio (quattro ore fa): è fatta! Via libera alle 15,55 dopo un’altra call con #Lotito - AlfredoPedulla : #Lotito-#Tare: da gennaio così, oggi peggio. La #Lazio unico club d’#Europa in ritiro ancora senza un portiere - napolista : Aveva ragione Lotito, gli abbonamenti della Lazio sono solo 6.900 Il Messaggero: sinora Lotito ha mantenuto ogni a… - CorSport : #Lazio, #Lotito scatenato: ha centrato #Romagnoli e altri sei colpi ?? - _Sanesi_Matteo_ : @DanieleTurani @PaulSigno9 @OfficialSSLazio alcune persone non capiranno mai questo, 'loro' vanno allo stadio per t… -