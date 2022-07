Pubblicità

AlfredoPedulla : Il tweet di lunedì alle 00,29: Casale ? Romagnoli ? ora #Maximiano, poi #Provedel, aspettando #Ilic per una #Lazio… - AlfredoPedulla : #Ilic aspetta la #Lazio dal 27 maggio (nome a sorpresa). Ora deve solo aspettare che esca #LuisAlberto - LALAZIOMIA : Lazio, Ilic senza l'addio di Luis Alberto? Si può fare, ma... - TyaMent1 : @Gianmarco10G ilic viene alla lazio, ma penso l'anno prossimo. L'hellas è diventata praticamente una seconda lazio - Nino_25X : Lo sapete che ve dico; io ormai me so fatto pia la mano. Avanti tutta co #ilic, #valeri e un secondo portiere. #Calciomercato #Lazio -

Calcio Hellas

Calciomercato, 60 milioni per Milinkovic - Savic: la promessa di Mendes Jorge Mendes © ... In particolare, chiderebbe eventualmente sia Ivanche Piotr Zielinski al suo posto. In particolare, ...Eventualmente vorrebbe sia Ivanche Piotr Zielinski al suo posto, come scritto in quella carta ...Sarri dice Alessandro a Radio Sei - e Ciro che si sono resi garanti di una grande'. No, va ... Calciomercato, la Lazio su Ilic a prescindere dalle uscite Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Da Acerbi a Ilic, passando per Maximiano, il ds della Lazio, Tare, sarebbe scatenato in questo calciomercato estivo ...