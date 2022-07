Lazio, giornata di visite mediche anche per Maximiano! [FOTO] (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo Alessio Romagnoli, anche il nuovo portiere della Lazio Luis Maximiano è arrivato alla clinica Paideia per svolgere le visite mediche di rito. Arrivato ieri nella capitale, il portiere portoghese classe ’99 firmerà un contratto quinquennale. Gli addii di Strakosha e Reina hanno infatti costretto la dirigenza biancoceleste a rinforzarsi immediatamente tra i pali. Detto, fatto e in poco tempo si è chiusa la trattativa per l’arrivo di Luis Maximiano dal Granada per circa 10 milioni di euro. Ma le sorprese per i tifosi laziali presenti per dare il benvenuto ai nuovi giocatori non finiscono qui. Luis Maximiano Lazio Stamattina si è infatti presentato anche un altro nuovo arrivato, il terzo di giornata: Il talentuoso difensore centrale Gila, che arriva dal Real ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo Alessio Romagnoli,il nuovo portiere dellaLuis Maximiano è arrivato alla clinica Paideia per svolgere ledi rito. Arrivato ieri nella capitale, il portiere portoghese classe ’99 firmerà un contratto quinquennale. Gli addii di Strakosha e Reina hanno infatti costretto la dirigenza biancoceleste a rinforzarsi immediatamente tra i pali. Detto, fatto e in poco tempo si è chiusa la trattativa per l’arrivo di Luis Maximiano dal Granada per circa 10 milioni di euro. Ma le sorprese per i tifosi laziali presenti per dare il benvenuto ai nuovi giocatori non finiscono qui. Luis MaximianoStamattina si è infatti presentatoun altro nuovo arrivato, il terzo di: Il talentuoso difensore centrale Gila, che arriva dal Real ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lazio: l’arrivo del portiere #Maximiano non era previsto per il tardo pomeriggio, falso indizio. Infatti, arriverà… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio giornata di visite mediche: è arrivato #Romagnoli - CMondavio : RT @francescoiucca: ??Ecco il terzo nuovo acquisto di giornata in Paideia: visite mediche per Luis #Maximiano, sarà il portiere titolare del… - calciomercatoit : RT @francescoiucca: ??Ecco il terzo nuovo acquisto di giornata in Paideia: visite mediche per Luis #Maximiano, sarà il portiere titolare del… - francescoiucca : ??Ecco il terzo nuovo acquisto di giornata in Paideia: visite mediche per Luis #Maximiano, sarà il portiere titolare… -