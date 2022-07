Lazio Akpa Akpro confessa: 'La maglia del gol contro il Borussia? La custodisco gelosamente' (Di martedì 12 luglio 2022) Intervenuto oggi, dopo l'allenamento mattutino, ai microfoni di Lazio Style, il centrocampista biancoceleste Jean-Daniel Akpa Akpro ha raccontato: La magl... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Intervenuto oggi, dopo l'allenamento mattutino, ai microfoni diStyle, il centrocampista biancoceleste Jean-Danielha raccontato: La magl...

Pubblicità

DottorLele : @demoralizzato96 @Renat0ne Si ma indica che la Lazio si è “impegnata”.. l’ultima volta che son stati spesi sti sold… - Solo_La_Lazio : ?? Ha parlato #AkpaAkpro oggi dal ritiro della #Lazio ??? 'Mi piacerebbe giocare più partite possibili'. ?? Leggi qui… - LALAZIOMIA : AURONZO 2022 | Akpa Akpro: “Quest’anno faremo ancora meglio con mister Sarri”. E su Pedro e Milinkovic…… - SerieDeal : Akpa - spezia… Si attendono sviluppi per sbloccare anche Provedel. #Lazio #Spezia #provedel #akpa #Lotito - passiolazio : @AllRoundLazio @SimoneBrisi @Solo_La_Lazio Romano Floriani sicuro perché rientra in qualche affare, non mi spiego s… -