**Lavoro: Sbarra, 'verso nuovo incontro con governo 26-27 luglio'** (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Ci sarà un prossimo incontro governo-sindacati "verso il 26-27 luglio, prima del Consiglio dei ministri". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Ci sarà un prossimo-sindacati "il 26-27, prima del Consiglio dei ministri". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi, al termine dell'a Palazzo Chigi.

Pubblicità

agorarai : Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i co… - TV7Benevento : **Lavoro: Sbarra, 'verso nuovo incontro con governo 26-27 luglio'** - - PaoloTrombin : Sbarra (Cisl): «Fatico a capire Landini. Le mosse dei 5Stelle? È l’ora della responsabilità» @corriere - samontalbano49 : RT @agorarai: Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i contratti na… - alessandrovell5 : RT @agorarai: Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i contratti na… -