Lavoro: Sbarra, salario minimo con contratti non con legge (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia c'è un problema di crescita salariale che noi dobbiamo affrontare. Il salario minimo è una buona soluzione se la si affronta attraverso la via della contrattazione. Lo afferma il segretario ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia c'è un problema di crescita salariale che noi dobbiamo affrontare. Ilè una buona soluzione se la si affronta attraverso la via della contrattazione. Lo afferma il segretario ...

Pubblicità

agorarai : Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i co… - fisco24_info : Lavoro: Sbarra, salario minimo con contratti non con legge: Preoccupato che aziende lo usino per schiacciare salari - mingrone75 : RT @Corriere: Sbarra (Cisl): «Fatico a capire Landini. Le mosse dei 5 Stelle? È l’ora della responsabilità» - Corriere : Sbarra (Cisl): «Fatico a capire Landini. Le mosse dei 5 Stelle? È l’ora della responsabilità» - Piergiulio58 : Sbarra (Cisl): «Fatico a capire Landini. Le mosse dei 5Stelle? È l’ora della responsabilità»-… -