Lavoro | Sbarra | ' chiesto nuove tasse su extraprofitti energia e big web' Rpt

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo sollecitato" il governo affinché "le risorse finanziare" per "garantire copertura" al provvedimento con le misure sul Lavoro e per contrastare la crisi, che dovrebbe essere varato entro luglio, "sia possibile rinvenirle attraverso un'ulteriore tassazione delle imprese energetiche", tassazione che "bisogna allargare ed alzare anche alle multinazionali della logistica e dell'economia digitale". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.

