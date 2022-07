Lavoro | Orlando “Legare il minimo salariale alla contrattazione”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo cercando di costruire un meccanismo che tenga insieme il valore positivo dellacollettiva con l’esigenza di definire unper coloro che non beneficiano dellao per chi è soggetto a contratti pirata. L’ipotesi sula quale stiamo lavorando che ha raccolto un preliminare consenso e una disponibilità riguarda la possibilità di utilizzare come riferimento i contratti più diffusi o quelli firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative,unper compartomigliore e più diffusa”. Così il ministro del, Andrea, in conferenza stampa con il premier, Mario Draghi. “Questo non ...