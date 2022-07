Lavoro, lite Brambilla-Fratoianni su La7. “Da me viene gente scazzata dai 20 ai 40 anni che non vuole far niente”. “Aberrazione, impara il rispetto” (Di martedì 12 luglio 2022) Scontro concitato a “L’aria che tira” (La7) tra l’imprenditore brianzolo Gianluca Brambilla e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sullo stato disastroso dell’occupazione in Italia. Brambilla afferma: “Ai colloqui i giovanissimi vengono a lavorare con entusiasmo pazzesco. Non sanno fare niente, ma almeno hanno una grandissima grinta. Quelli li pago veramente volentieri. Dai 20 ai 40 anni arriva gente scazzata che non ha voglia di fare niente, perché ha in mente il parente che prende il reddito di cittadinanza e poi va a lavorare qualche ora in nero“. Il conduttore Francesco Magnani lo riprende bonariamente per il turpiloquio, ma Brambilla si difende professandosi “imprenditore da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Scontro concitato a “L’aria che tira” (La7) tra l’imprenditore brianzolo Gianlucae il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, sullo stato disastroso dell’occupazione in Italia.afferma: “Ai colloqui i giovanissimi vengono a lavorare con entusiasmo pazzesco. Non sanno fare, ma almeno hanno una grandissima grinta. Quelli li pago veramente volentieri. Dai 20 ai 40arrivache non ha voglia di fare, perché ha in mente il parente che prende il reddito di cittadinanza e poi va a lavorare qualche ora in nero“. Il conduttore Francesco Magnani lo riprende bonariamente per il turpiloquio, masi difende professandosi “imprenditore da ...

