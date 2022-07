Lavoro, governo verso intervento sostanzioso prima di fine mese (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo pensa a un sostanzioso intervento prima di fine mese. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativo prima che vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie. Ci sarà un prossimo incontro governo-sindacati “verso il 26-27 luglio, prima del Consiglio dei ministri” ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, all’uscita da Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilpensa a undi. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativoche vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie. Ci sarà un prossimo incontro-sindacati “il 26-27 luglio,del Consiglio dei ministri” ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, all’uscita da Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “RINVIATI DROGA E CITTADINANZA FACILE, PROMESSA MANTENUTA”* “Grazie alle barricate della Lega,… - CarloCalenda : Dopo decadi di bipopulismo si è perso il senso della politica come gestione dei cambiamenti e buon governo. Un lavo… - dominiquezero0 : RT @GrazieAlCaxxo: 4000 dipendenti. Oggi abbiamo firmato privatamente il primo accordo. Tutti i dipendenti si sono impegnati a non vaccinar… - Elio37032885 : RT @GrazieAlCaxxo: 4000 dipendenti. Oggi abbiamo firmato privatamente il primo accordo. Tutti i dipendenti si sono impegnati a non vaccinar… -