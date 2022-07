Lavoro: Draghi, 'tra 2 settimane intervento corposo, prima incontro con sindacati' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Occorre un coinvolgimento pieno con le parti sociali. Nella riunione di oggi abbiamo stabilito un metodo di Lavoro. Abbiamo presentato ai sindacati le linee guida su temi chiave come i contratti collettivi e il cuneo fiscale. Abbiamo concordato di rivederci tra due settimane quando il governo presenterà un provvedimento corposo e in quell'occasione, prima di discuterlo in Cdm, avremo un altro incontro con le forze sociali". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Occorre un coinvolgimento pieno con le parti sociali. Nella riunione di oggi abbiamo stabilito un metodo di. Abbiamo presentato aile linee guida su temi chiave come i contratti collettivi e il cuneo fiscale. Abbiamo concordato di rivederci tra duequando il governo presenterà un provvedimentoe in quell'occasione,di discuterlo in Cdm, avremo un altrocon le forze sociali". Così il premier Marioin conferenza stampa.

