Lavoro | Draghi incontra i sindacati Subito 10 miliardi per dare il primo segnale sui salari

(Di martedì 12 luglio 2022) Prima un decreto d'emergenza per arginare il caro bollette eunsul taglio del cuneo fiscale. Poi gli interventi da inserire nella legge di bilancio, su cui avviare già da adesso la discussione. Nella speranza che il messaggio sia sufficiente a far rientrare i propositi barricaderi nel Movimento 5 Stelle. Saranno questi i temi che Mariometterà sul tavolo oggi quando, a meno di colpi di scena, si terrà il tavolo con le parti sociali annunciato nelle scorse settimane. Ad aggiungere «pepe» alla materia sono stati i dati diffusi ieri dall'Inps, che attestano come oggi la questioneale sia l'ennesima emergenza che l'Italia si trova ad affrontare. Isi accomoderanno a Palazzo Chigi intorno alle 11 e hanno già fatto trapelare le loro richieste. Dal governo si attendono ...

Il ministro del, Andrea Orlando e il sottosegretario agli Affari europei, Anzo Amendola, in un loro ... Al G7 in Germania il presidente del Consiglio Marioha affermato che non possiamo ...Il Governo ha aperto sul taglio del cuneo fiscale: 'È una strada che ci trova da sempre favorevoli perché per noi ilè la priorità. Lo riteniamo da tempo tant'è che chiedemmo alo ...tra Governo Draghi e le principali liste di sindacati per quanto riguarda il Decreto su aumento stipendi che potrebbe essere deciso già entro fine Luglio. E non si parlerà solo di lavoro e tasse ...Draghi rivendica di aver già investito oltre 30 miliardi nel ... Con la consapevolezza che aprire una crisi di governo in piena crisi e con un esecutivo al lavoro per migliorare i salari dei ...