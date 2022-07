**Lavoro: Draghi, 'agire per salario minimo'** (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo affrontare un salario che copra tutti i lavoratori perché non tutti sono coperti dai contratti collettivi, questi vivono in una situazione di incertezza e vulnerabilità, noi tutti dobbiamo agire nell'interesse di questi lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. "A livello europeo è stata approvata la direttiva" sul salario minimo "e il governo intende muoversi in questa direzione", ha assicurato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo affrontare unche copra tutti i lavoratori perché non tutti sono coperti dai contratti collettivi, questi vivono in una situazione di incertezza e vulnerabilità, noi tutti dobbiamonell'interesse di questi lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa. "A livello europeo è stata approvata la direttiva" sul"e il governo intende muoversi in questa direzione", ha assicurato.

