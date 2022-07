Lavoro: Borghi (Pd), 'bene governo-sindacati, agenda sociale per chi non ce la fa' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La riunione di oggi tra governo e sindacati è stato un appuntamento molto importante che ha posto le basi per una vera svolta sul piano sociale. E il Partito democratico che ha lavorato e lavora per un'agenda sociale capace di rispondere alle crisi che si sono susseguite da dieci anni a questa parte, fino alla pandemia e alla guerra voluta dal Cremlino, non può che prenderne atto con soddisfazione". Così Enrico Borghi, deputato, componente del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Rispondere al caro energia, alla tassa più ingiusta che c'è che si chiama inflazione, definire il percorso, come sta facendo il ministro del Lavoro Andrea ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La riunione di oggi traè stato un appuntamento molto importante che ha posto le basi per una vera svolta sul piano. E il Partito democratico che ha lavorato e lavora per un'capace di rispondere alle crisi che si sono susseguite da dieci anni a questa parte, fino alla pandemia e alla guerra voluta dal Cremlino, non può che prenderne atto con soddisfazione". Così Enrico, deputato, componente del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Rispondere al caro energia, alla tassa più ingiusta che c'è che si chiama inflazione, definire il percorso, come sta facendo il ministro delAndrea ...

