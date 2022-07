L’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Totti | la reazione di Simona Ventura | cosa era successo in passato tra le due conduttrici 

Leggi su funweek

(Di martedì 12 luglio 2022) Alla fine, nella serata di lunedì 11 luglio il comunicato ufficiale è arrivato davvero:e Francescohanno fatto sapere attraverso Ansa che il loro matrimonio è finito. LEGGI ANCHE : —si separano, il gesto di Silvia Toffanin da vera amica:ha evitato sui social In men che non si dica la notizia è stata ripresa da tutti i siti di gossip e dalle testate giornalistiche, e tutti hanno cominciato a commentare la rottura tra i due, di cui si vociferava da mesi. Su Twitter non è passata inosservata ladi, che attraverso alcuni tweet ha fatto capire di essere rimasta in attesa come il resto del webnotizia ufficiale. “La ...