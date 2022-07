(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano 12/7/2022 – Oggi si sta diffondendo sempre di più un comportamento orientato verso le tematiche ambientali, lae la tutela dell’ecosistema e del patrimonio naturale. Sia le singole persone, sia le aziende, dimostrano un’attenzione considerevole nei confronti dell’ambiente, avvalendosi di materiali, sistemi di produzione, packaging e perfino abitudini, il tutto finalizzato a ridurre al minimo l’impatto ambientale. Dedicata ad una donna particolarmente sensibile verso i problemi ambientali, la moda sostenibile è la soluzione ideale per uno shopping consapevole, evitando gli sprechi, riducendo il consumo di materiali e risorse e, al contempo, limitando l’inquinamento. Nata proprio per contrastare l’abitudine al consumismo e agli acquisti esasperati,è una piattaforma che offre la possibilità di scoprire ...

Pubblicità

LocalPage3 : L'abbigliamento femminile si veste di sostenibilità con ConscYou - Fantasy_Twit : RT @Kiara_Valentine: @Carole71024753 È 'divertente' che se una pubblica una foto vestita così magari le dicono anche che è poco femminile e… - ivycloverbloom_ : RT @Kiara_Valentine: @Carole71024753 È 'divertente' che se una pubblica una foto vestita così magari le dicono anche che è poco femminile e… - Kiara_Valentine : @Carole71024753 È 'divertente' che se una pubblica una foto vestita così magari le dicono anche che è poco femminil… - _imNoemiee : perché dobbiamo sempre giudicare l’abbigliamento altrui? uomo o donna che sia? come dissi tempo fa su un tweet pol… -

Io Donna

... significa che il problema della libertàè molto ... mi auguro solo che'aggressore non possa riconoscermi. Le indagini ... voleva sfidare lo stereotipo dell'e raccontare se ...... maschile e, che è stata pluripremiata come "la maglia ...marchio della Banca sarà presente anche sui capi di...occasioni di relazione con il territorio genovese e ligure dove'... Il look del giorno, vincere facile con l'abito tennis sporty-chic