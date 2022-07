(Di martedì 12 luglio 2022) “ladel“, è a dir poco entusiasta Urbano, presidente de La7 mentre, a Milano,alla stampa i palinsesti 2022-2023. Un’esclamazione gioiosa quella del patron, dettata soprattutto da unacaratterizzata da grandi ascolti, e questo non è certo un particolare da poco. Intanto il ‘colpaccio’, dettato dall’arrivo al servizio dell’emittente, di due volti amati e familiari al grande pubblico come Caterinae Aldo. La 7: il debutto di Caterina, con un inedito format preserale imprntato sulla lingua italiana La giovane conduttrice – probabilmente dal 12 settembre – avrà a disposizione un nuovo format, che andrà in onda nella fascia preserale, incentrato sulla ...

Pubblicità

AliceBgo : RT @MarcoGi63902800: Urbano Cairo ha dato notizia (vedi video Corriere online) che La7, per il prossimo autunno, conferma tutti i suoi big… - infoitcultura : Balivo e Cazzullo sbarcano su La7, Cairo: 'Siamo sesta rete del Paese' - italiaserait : La7, Cairo presenta la nuova stagione esultando: “Siamo sesta rete del Paese”. Arrivano Cazzullo e la Balivo - Vittori14782422 : RT @LucillaMasini: Cairo sui palinsesti di La7: «Nei talk è giusto dare voce a tutti. Il pubblico è intelligente». Solo io invece ho la sen… - LuigiAssecasa : RT @LucillaMasini: Cairo sui palinsesti di La7: «Nei talk è giusto dare voce a tutti. Il pubblico è intelligente». Solo io invece ho la sen… -

Una partenza che non ci voleva per il presidente Urbano: "Dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero ha detto a margine della presentazione dei palinsesti di- . È stato ...1 A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di, il presidente del Torino , Urbano, ha parlato dell'addio di Andrea Belotti: 'Dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero. E' stato capitano per sette anni'. Il presidente del ...Il presidente del club granata ha parlato della partenza dopo sette anni del capitano, che poteva finire al Milan cinque anni fa.Il presidente Cairo presenta i palinsesti autunnali. Alla conduttrice un game show sulla parola con Treccani. Il giornalista ripercorre le vite di Cesare e san Francesco. Arriva la serie "Padre Brown" ...