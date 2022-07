La Superluna del 13 luglio ci lascerà tutti a bocca aperta (Di martedì 12 luglio 2022) L’estate è sinonimo di Superluna. Poche settimane dopo l’ultimo allineamento dei pianeti che ci ha permesso di vedere tutto il sistema solare in una grande ellittica, ora ci pensa la luna a rendere più spettacolari le sere estive. Un anno dopo l’ultima apparizione, il prossimo 13 luglio basterà alzare gli occhi al cielo per vedere il nostro satellite ancora più grande e luminoso del solito nell’ormai famoso fenomeno astronomico chiamato Superluna. Non si tratta di una definizione scientifica, quanto di una sorta di riconoscimento del fenomeno – attribuito nel 1979 dall’astrologo Richard Nolle – e che identifica la luna piena quando si trova al perigeo, il punto più vicino rispetto alla Terra ad una distanza di 361.885 chilometri (o inferiore). Non è un fenomeno raro, anzi, accade anche più volte all’anno ma è necessario che coincida la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 luglio 2022) L’estate è sinonimo di. Poche settimane dopo l’ultimo allineamento dei pianeti che ci ha permesso di vedere tutto il sistema solare in una grande ellittica, ora ci pensa la luna a rendere più spettacolari le sere estive. Un anno dopo l’ultima apparizione, il prossimo 13basterà alzare gli occhi al cielo per vedere il nostro satellite ancora più grande e luminoso del solito nell’ormai famoso fenomeno astronomico chiamato. Non si tratta di una definizione scientifica, quanto di una sorta di riconoscimento del fenomeno – attribuito nel 1979 dall’astrologo Richard Nolle – e che identifica la luna piena quando si trova al perigeo, il punto più vicino rispetto alla Terra ad una distanza di 361.885 chilometri (o inferiore). Non è un fenomeno raro, anzi, accade anche più volte all’anno ma è necessario che coincida la ...

malinconjca : allora domani ho un concerto e dopodomani vado nel bosco per celebrare la superluna del cervo e fare offerte agli s… - TVNarnia24 : La superluna del cervo in 4K visibile con sottotitoli turco-germanici Linea al Piero Angela di Tele Narnia… - ATHOMICAAQUILA1 : La più grande #superluna del 2022 è arrivata. Questo imminente spettacolo spaziale è assolutamente da vedere perché… - GloboChannel1 : Nel cielo di luglio 2022 arrivano stelle cadenti e la 'Superluna dell'anno': sarà più grande e luminosa del solito.… - LaurAstralis : SUPERLUNA PIENA DI LUGLIO 2022 I pellirossa la chiamavano “Luna del Cervo” in quanto in questo periodo le corna de… -