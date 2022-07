La storia della Bachata, il ballo sensuale caraibico (Di martedì 12 luglio 2022) Nella rubrica settimanale Passi di danza parleremo della Bachata, il genere musicale caraibico, che ha dato origine all’omonimo ballo di coppia. La musica della Bachata La musica originaria della Bachata proviene dalla Repubblica Dominicana. Le canzoni della Bachata parlano sempre di vicende d’amore in tutte le sue sfumature, da quelle allegre a quelle più drammatiche. Il ballo omonimo di questa musica è una delle danze più popolari delle cosiddette danze caraibiche, di cui fanno parte anche la salsa e il merengue. Il genere della Bachata si è diffuso a partire dal 1940 nelle classi sociali povere della Repubblica Dominicana. Proprio per le sue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Nella rubrica settimanale Passi di danza parleremo, il genere musicale, che ha dato origine all’omonimodi coppia. La musicaLa musica originariaproviene dalla Repubblica Dominicana. Le canzoniparlano sempre di vicende d’amore in tutte le sue sfumature, da quelle allegre a quelle più drammatiche. Ilomonimo di questa musica è una delle danze più popolari delle cosiddette danze caraibiche, di cui fanno parte anche la salsa e il merengue. Il generesi è diffuso a partire dal 1940 nelle classi sociali povereRepubblica Dominicana. Proprio per le sue ...

