La Slovenia legalizza i matrimoni e l’adozione di figli per le coppie omosessuali (Di martedì 12 luglio 2022) La Slovenia ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, unitamente all’adozione di figli da parte di coppie omosessuali. È quanto ha stabilito nei giorni scorsi la Corte costituzionale a Lubiana, che con un verdetto ha definito discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e omosessuali. È stato deciso infatti – riferiscono i media regionali – che una unione coniugale è quella tra due persone indipendentemente dal sesso, e che due partner dello stesso sesso che vivono in unione coniugale possono adottare bambini alle medesime condizioni delle coppie eterosessuali. Al legislatore l’Alta Corte – che si è pronunciata su due ricorsi distinti – ha dato sei mesi di tempo per attuare la nuova norma ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Lahato ilo tra persone dello stesso sesso, unitamente aldida parte di. È quanto ha stabilito nei giorni scorsi la Corte costituzionale a Lubiana, che con un verdetto ha definito discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e. È stato deciso infatti – riferiscono i media regionali – che una unione coniugale è quella tra due persone indipendentemente dal sesso, e che due partner dello stesso sesso che vivono in unione coniugale possono adottare bambini alle medesime condizioni delleeterosessuali. Al legislatore l’Alta Corte – che si è pronunciata su due ricorsi distinti – ha dato sei mesi di tempo per attuare la nuova norma ed ...

