La rincorsa del dollaro è finita. Euro e moneta statunitense di nuovo in parità dopo 20 anni (Di martedì 12 luglio 2022) La rincorsa del dollaro è finita. Per la prima volta da quasi 20 anni la moneta statunitense e l’Euro rivedono la parità uno a uno. L’ultimo momento era stato nell’ottobre 2002. Dall’inizio del 2022 il dollaro ha guadagnato oltre il 15% nei confronti della moneta Europea per una serie di ragioni. Su tutte la stretta monetaria avviata dalla banca centrale statunitense. La Federal Reserve ha infatti iniziato già lo scorso marzo ad alzare il costo del denaro, una politica che tende a rafforzare la moneta interessata nei confronti delle altre valute. Incidono anche le incerte prospettive dell’economia Europea legate alla guerra in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Ladel. Per la prima volta da quasi 20lae l’rivedono launo a uno. L’ultimo momento era stato nell’ottobre 2002. Dall’inizio del 2022 ilha guadagnato oltre il 15% nei confronti dellapea per una serie di ragioni. Su tutte la strettaria avviata dalla banca centrale. La Federal Reserve ha infatti iniziato già lo scorso marzo ad alzare il costo del denaro, una politica che tende a rafforzare lainteressata nei confronti delle altre valute. Incidono anche le incerte prospettive dell’economiapea legate alla guerra in ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La rincorsa del dollaro è finita. Euro e moneta statunitense di nuovo in parità dopo 20 anni - ilcoachnet : ALLENARE I SALTI IN ESTENSIONE??????? ?? 17 luglio ?? Manerba del Garda presso la pista di Villa Athena Charme ?? 09:30… - Bruno_GNYC : Per intenderci da ex libero di C: il recupero in doppio tuffo all’indietro in zona 5 è da fantascienza ma l’ultimo… - GRealta : Gente che impazzisce per un 28enne che fa cose peggiori del no look di Candreva e della rincorsa di Zaza - D_Tirinnanzi : Il Tour torna in Francia e regala il duello d'altri tempi tra Bob Jungels e Thibaut Pinot: vince @BobJungels (in Da… -