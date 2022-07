La restaurazione europea su gas e nucleare (Di martedì 12 luglio 2022) Il Parlamento europeo ha respinto a maggioranza una mozione che puntava a capovolgere la decisione della Commissione europea di includere gas e nucleare nell’elenco delle fonti rinnovabili, riconoscendole quindi come L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 luglio 2022) Il Parlamento europeo ha respinto a maggioranza una mozione che puntava a capovolgere la decisione della Commissionedi includere gas enell’elenco delle fonti rinnovabili, riconoscendole quindi come L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

SimoneDagnini : @ComunistaRosso Dopo i Trenta Gloriosi la restaurazione liberista, affermatasi anche grazie al cosiddetto processo… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: L'Unione europea creerà una piattaforma speciale per la restaurazione dell'Ucraina dopo la fine della guerra - il capo della… - CGlonfoni : RT @Gianl1974: L'Unione europea creerà una piattaforma speciale per la restaurazione dell'Ucraina dopo la fine della guerra - il capo della… - elespaterlini1 : RT @Gianl1974: L'Unione europea creerà una piattaforma speciale per la restaurazione dell'Ucraina dopo la fine della guerra - il capo della… - marco_disaro : RT @Gianl1974: L'Unione europea creerà una piattaforma speciale per la restaurazione dell'Ucraina dopo la fine della guerra - il capo della… -