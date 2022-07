La raccomandazione di Locatelli | L' ' estate non rallenti le vaccinazioni

Leggi su agi

(Di martedì 12 luglio 2022) AGI - L'nonleanti-Covid: è l'auspicio formulato dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, in un'intervista a Il Messaggero. "Teniamo anche conto che siamo in un periodo estivo e quindi con gli organici fisiologicamente un po' ridotti, proprio perché sappiamo bene che inanche i sanitari vanno in vacanza", ha aggiunto, "quindi, è fondamentale riuscire a dare la massima copertura". "Lunedì 127 morti per covid. Fa male leggere questo dato. Bisogna coprire con il vaccino proprio chi si è infettato e rischia di pagare il più alto in termini di danno per la propria salute, sviluppando forme gravi o addirittura fatali", ha avvertito. "I vaccini che abbiamo oggi a disposizione sono largamente ...