La prof che alla maturità interroga su Brigate Rosse, Gelli, Meloni, Salvini, Donbass e Protocollo di Minsk. “Ci vuole attenzione alla contemporaneità” [INTERVISTA] (Di martedì 12 luglio 2022) Le Brigate Rosse, i NAR, Licio Gelli, la Strategia della tensione. E ancora: il Piano Solo, il Golpe Borghese, le stragi, il Compromesso storico e il caso Moro. Franceschini e Moretti. Prima e seconda Repubblica. Dc, Pci, Psi ma anche Fratelli d’Italia e la Lega, Meloni e Salvini. La nuova Cortina di ferro e il Protocollo di Minsk, e il Donbass. La Swoah e il genocidio in Randa, passando per le Foibe e la Guerra mondiale. L'articolo La prof che alla maturità interroga su Brigate Rosse, Gelli, Meloni, Salvini, Donbass e Protocollo di ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022) Le, i NAR, Licio, la Strategia della tensione. E ancora: il Piano Solo, il Golpe Borghese, le stragi, il Compromesso storico e il caso Moro. Franceschini e Moretti. Prima e seconda Repubblica. Dc, Pci, Psi ma anche Fratelli d’Italia e la Lega,. La nuova Cortina di ferro e ildi, e il. La Swoah e il genocidio in Randa, passando per le Foibe e la Guerra mondiale. L'articolo Lachesudi ...

Pubblicità

IlianRagman : @ProfCampagna come disse il prof. Franco Piperno durante una osservazione, dopo aver guardato al cielo per secoli c… - clodovea00 : @ProfCampagna Caro Prof…Proprio per l’immensità dell’universo non può esistere solo il piccolo e imperfetto Uomo…Io… - La_Ri71 : @Lucia_1982_ Se le prof sapessero davvero tutto, io saprei come smettere di pensare. Ed invece sembro sempre più Wi… - orizzontescuola : La prof che alla maturità interroga su Brigate Rosse, Gelli, Meloni, Salvini, Donbass e Protocollo di Minsk. “Ci vu… - Stefano_d51 : @LucioMalan L’ignoranza è trionfante! Il sig. Malan conosceva forse le dinamiche di un virus sconosciuto, che solo… -