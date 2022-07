Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #MassimoCellino La Procura chiede il sequestro di 59 mln a Cellino: Si è conclusa dopo due ore l’udienza d… - CalcioFinanza : La Procura chiede il sequestro di 59 milioni a #Cellino. Il presidente del #Brescia è indagato da un anno e mezzo p… - salernotoday : Cani denutriti e maltrattati a Bellizzi, l'AIDAA chiede chiarezza: esposto in Procura - Trentin0 : Strage di Lutago, la Procura di Bolzano chiede il rinvio a giudizio per Lechner. - lucasofri : @RexInterPares @venis_77 @GiuseppeConteIT Se sono abbastanza intelligente da capire perché ritiene di ripetermelo?… -

Genova . Ladi Genova ha chiesto l'archiviazione per le 8 morti sospette avvenute nel marzo 2021 al Maragliano, il reparto di Pneumologia dell'ospedale San Martino di Genova. Il cluster era stato scoperto ...Eppure quelle segnalazioni nel limbo dellae mai arrivate al Tribunale, che non si sa che ... Quando il pmla convalida al gip, segnala anche un procedimento per maltrattamenti: è coperto ...L’ex presidente del Cagliari da un anno e mezzo è indagato per reati fiscali e la procura nel febbraio del 2021 era arrivata a chiedere l’arresto in carcere ma il gip prima e il riesame dopo avevano ...Si è conclusa dopo due ore l'udienza del presidente del Brescia Massimo Cellino davanti al tribunale del Riesame. (ANSA) ...