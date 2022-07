La prima poliziotta trans d’Italia | «La disforia di genere non c’entra con la malattia mentale»

Pubblicità

La_Lore1980 : @eribertovermi @filipposelvagg1 Son pochi secondi decontestualizzati. Pure io se ho ragione, ci metto n'attimo... e… -

Luce

... ladi scorta di Borsellino morta nella strage di Via D'Amelio. In quell'occasione era ... non si sente nulla, non si crede più a nulla -di poter, forse, sperimentare la pace. Qua, ...... in un film strapieno di maschi, spicca l'unicadonna, Rachel Ticotin, ancora in cerca di una seconda Grande Occasione dopo Atto di forza . Il regista. Simon West è, innanzitutto e... Escluso dal concorso di Polizia "chi ha disturbi di identità di genere". Scoppia la polemica - Luce L’ultimo bando per entrare nella Polizia di Stato segnala i disturbi dell’identità di genere fra quelli mentali. Ne abbiamo parlato con Stefania Pecchini ...Prima se l’è presa con i volontari della Croce Bianca chiamati per soccorrerla poi con i poliziotti cercando di colpirli con calci e spintoni con tale violenza da rendere necessario l’uso del taser ...