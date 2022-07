“La nostra avventura a Dubai” | l’esperienza di 4 giovani imprenditori bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 luglio 2022) Tra le migliaia di Italiani che hanno scelto di trasferirsi aper ragioni di lavoro, ci sono anche quattro: i 31enni, freschi di matrimonio, Guido Pansera e Martina Buttarelli; il 29enne Caetano Barbosa (sangue italo-brasiliano, ma cresciuto in Bergamasca) e il 30enne Paolo Nazzari (triestino di nascita ma formatosi a Bergamo, dove papà Francesco lavorava per Italcementi). Età a parte, c’è un altro denominatore che li accomuna: tutti e quattro sono già alla loro seconda esperienza lavorativa, negli Emirati. Adai diciotto mesi ai quasi quattro anni, gli expat con radici orobiche operano in settori diversi. Pansera, per esempio, è Senior manager in una società che fa capo al Gruppo Uber; la moglie è Marketing manager di una startup che opera nei soggiorni di medio-lungo termine. Barbosa, ...