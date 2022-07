La Nato si allarga e la Difesa europea rallenta. E l’Italia? (Di martedì 12 luglio 2022) Passata l’euforia degli ultimi vertici, Nato e G7, forse è il caso di fare alcune riflessioni su dove siamo e dove stiamo andando nell’ambito della Difesa nazionale. Mentre tutti i riflettori sono ancora puntati sul conflitto in Ucraina, molte decisioni sono state prese in ambito internazionale e hanno impatto sulla nostra Difesa e le nostre Forze armate. Primo tra tutti il nuovo Concetto strategico Nato, che ancora una volta privilegia la visione geostrategica Usa, purtroppo in mancanza di quella europea. Europa che senza una unitaria politica estera risulta in balìa degli interessi e del potere militare degli Stati Uniti e della sempre più emergente Cina la quale, anche se non ancora definita minaccia, come invece la Russia, costituisce di fatto la maggiore delle preoccupazioni per il fronte ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) Passata l’euforia degli ultimi vertici,e G7, forse è il caso di fare alcune riflessioni su dove siamo e dove stiamo andando nell’ambito dellanazionale. Mentre tutti i riflettori sono ancora puntati sul conflitto in Ucraina, molte decisioni sono state prese in ambito internazionale e hanno impatto sulla nostrae le nostre Forze armate. Primo tra tutti il nuovo Concetto strategico, che ancora una volta privilegia la visione geostrategica Usa, purtroppo in mancanza di quella. Europa che senza una unitaria politica estera risulta in balìa degli interessi e del potere militare degli Stati Uniti e della sempre più emergente Cina la quale, anche se non ancora definita minaccia, come invece la Russia, costituisce di fatto la maggiore delle preoccupazioni per il fronte ...

