La morte fake di nuovo di Papa Ratzinger

(Di martedì 12 luglio 2022) Attorno all’una e trenta del mattino di martedì 12 luglio da un account twitter apparentemente collegato al vescovo Georg Bätzing, presidente della conferenza episcopale tedesca, viene annunciata, con un messaggio lapidario in spagnolo e accompagnato da una foto, ladelemerito Benedetto XVI. LEGGI ANCHE > La bufala dimorto La nuova bufala delladi Benedetto XVI Circa mezz’ora dopo, lo stesso account si autodenuncia attraverso due tweet pubblicati a breve distanza l’uno dall’altro, il primo in spagnolo, il secondo in inglese, dichiarando che si tratta di un profilo falso, creato dal “giornalista” italiano Tommaso Debenedetti già in passato divenuto celebre per aver pubblicato finte interviste a personaggi famosi (tra gli altri Philip Roth, John Grisham, Michail ...