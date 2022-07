La moglie di Jovanotti respinta dalla sicurezza al concerto del marito: “Ma sono la moglie di Lorenzo”. Il video diventa virale (Di martedì 12 luglio 2022) Un divertente malinteso, che è subito diventato virale sul web e soprattutto su Tik Tok. All’ultima tappa del “Jova Beach Party“, presso Marina di Ravenna, Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, è stata respinta da un bodyguard all’ingresso del palco. La donna ha immortalato casualmente il momento attraverso il suo profilo Instagram: mentre riprendeva il backstage del concerto, un uomo della sicurezza le si è avvicinato e, non avendola riconosciuta, le ha chiesto di indietreggiare. “Ma sono la moglie di Lorenzo”, ha risposto con garbo lei, sorridendo. Un uomo dello staff l’ha poi supportata, confermando la tesi. Il bodyguard l’ha così lasciata passare e lei si è scusata per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Un divertente malinteso, che è subitotosul web e soprattutto su Tik Tok. All’ultima tappa del “Jova Beach Party“, presso Marina di Ravenna, Francesca Valiani,di, è statada un bodyguard all’ingresso del palco. La donna ha immortalato casualmente il momento attraverso il suo profilo Instagram: mentre riprendeva il backstage del, un uomo dellale si è avvicinato e, non avendola riconosciuta, le ha chiesto di indietreggiare. “Maladi”, ha risposto con garbo lei, sorridendo. Un uomo dello staff l’ha poi supportata, confermando la tesi. Il bodyguard l’ha così lasciata passare e lei si è scusata per ...

