La Lega è sempre più spaccata. Pini: "Salvini ha tradito il Nord" (Di martedì 12 luglio 2022) Da tempo è in rotta di collisione con Salvini e per questo sta provando a riportare in vita la vecchia Lega Nord. Onorevole Gianluca Pini a che punto è la sua battaglia politica? "Diciamo che questa battaglia ha già segnato un punto a nostro favore. Questo perché, a qualche giorno dalla fissazione dell'udienza che doveva trattare la richiesta di convocazione urgente del Congresso, il commissario Iezzi, quest'ultimo messo lì da Salvini per non fare nulla, ha convocato il Consiglio per annunciare che poi avrebbe convocato il Congresso. Tutto questo suona un po' come una presa in giro. Tuttavia qualcosa si muove e, soprattutto, dimostra che hanno paura e temevano una sonora sconfitta giudiziaria. Insomma hanno messo le mani avanti per evitare di farsi dire da un tribunale che devono convocare un Consiglio ...

