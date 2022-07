La Juventus a caccia di leader per la difesa: tanti i nomi ma Koulibaly, bianconero a 2,50, è il grande sogno (Di martedì 12 luglio 2022) L’addio di Giorgio Chiellini, volato in MLS ai Los Angeles FC, e il futuro incerto di Matthijs de Ligt costringono la Juventus a cercare... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) L’addio di Giorgio Chiellini, volato in MLS ai Los Angeles FC, e il futuro incerto di Matthijs de Ligt costringono laa cercare...

Pubblicità

capuanogio : Il #BayernMonaco ha offerto 60 milioni per #DeLigt ma la #Juventus ne chiede 80. Se si chiude, bianconeri a caccia… - sportli26181512 : La Juventus a caccia di leader per la difesa: tanti i nomi ma Koulibaly, bianconero a 2,50, è il grande sogno: L’ad… - ZonaBianconeri : RT @Jammasrl: #Quote #Scommesse #scommessesportive #calciomercato #juventus Scommesse calciomercato Serie A: la Juventus a caccia di leader… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calciomercato #juventus Scommesse calciomercato Serie A: la Juventus a caccia… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, da #Koulibaly a #Milenkovic e #Kimpembe: caccia all’erede di #deLigt ???? -