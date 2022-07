La Gazzetta dello Sport: il mio Milan suona il rock (Di martedì 12 luglio 2022) I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano Sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 12 luglio 2022, de 'La Gazzetta dello Sport'. Milan, suona IL rockTOTTI E ... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) I titoli principali sulla prima pagina del quotidianoivo, LaLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 12 luglio 2022, de 'La'.ILTOTTI E ...

Orlando 'stoppa' Banchero: la sua Summer League finisce dopo due gare

È solo rimandata la sfida tra Paolo Banchero e Chet Holmgren, le prime due scelte nell'ultimo draft, con l'italiano che ha concluso anticipatamente la sua Summer League per volere dello staff tecnico dei Magic. Nessun problema fisico per il prodotto di Duke University. A Orlando hanno semplicemente visto quello che dovevano vedere nelle prime due partite.

UniBoAT vince di nuovo la Monaco Energy Boat Challenge 2022

Il team UniBoAT (University of Bologna Argonauts Team) ha vinto per il secondo anno consecutivo la Monaco Energy Boat Challenge 2022 (4-9 luglio) classificandosi al primo posto in tutte le competizioni.

Europeo femminile, Inghilterra a valanga sulla Norvegia: 8-0!

La tripletta di Mead e la doppietta di White spianano la strada alla squadra alle britanniche, che chiudono la partita già nel primo tempo: al 45'...