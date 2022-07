La diplomazia culturale tra l’Italia e le Americhe

Leggi su formiche

(Di martedì 12 luglio 2022) In un momento come questo, che vede totalitarismi e Paesi poco democratici o trasparenti in assetto espansivo, sebbene in diverse forme (economicamente, culturalmente, politicamente, mediaticamente), solo la cultura e la maggior conoscenza dei valori culturali – così diversi, ma con tratti assai comuni – può non solo contribuire positivamente alla pace e all’armoniosa prosperità tra popoli e Paesi, ma anche offrire una base valoriale comune per resistere alle seduzioni dei tanti personalismi e radicalismi tornati, almeno apparentemente, di moda persino in Europa e negli Stati Uniti. In linea con questo pensiero, giovedì 7 luglio si è tenuto, presso la sala Capitolare del Senato, un convegno dedicato al, fortemente voluto dal senatore Pier Ferdinando Casini – da sempre promotore della cultura come motore di dialogo, armonia e ricchezza per i popoli e le nazioni – e organizzato in ...