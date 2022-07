La crescita in Europa frena ancora. Ma si litiga per guidare il Mes (Di martedì 12 luglio 2022) Gli effetti della guerra in Ucraina, la ripresa dei tassi avviata dalle banche centrali dopo le politiche ultra-accomodanti per affrontare la pandemia, e adesso anche la ripartenza del Covid, tracciano un orizzonte buio per l’economia europea. Perciò la Commissione europea si preparerebbe a tagliare ancora le previsioni sulla crescita nel 2022 e a rivedere al rialzo le stime sull’inflazione. Uno scenario che era già nell’aria, ma che ieri negli interventi dei partecipanti all’Eurogruppo, la riunione dei ministri finanziari dell’area euro, si è materializzato per incrociarsi quindi alle crescenti preoccupazioni per l’incognita sulle forniture energetiche. Uno stop totale dei flussi di gas russo – è l’allarme – potrebbe portare a un marcato peggioramento della situazione economica. Dalla gara per la guida del Mes è uscito il candidato italiano Marco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Gli effetti della guerra in Ucraina, la ripresa dei tassi avviata dalle banche centrali dopo le politiche ultra-accomodanti per affrontare la pandemia, e adesso anche la ripartenza del Covid, tracciano un orizzonte buio per l’economia europea. Perciò la Commissione europea si preparerebbe a tagliarele previsioni sullanel 2022 e a rivedere al rialzo le stime sull’inflazione. Uno scenario che era già nell’aria, ma che ieri negli interventi dei partecipanti all’Eurogruppo, la riunione dei ministri finanziari dell’area euro, si è materializzato per incrociarsi quindi alle crescenti preoccupazioni per l’incognita sulle forniture energetiche. Uno stop totale dei flussi di gas russo – è l’allarme – potrebbe portare a un marcato peggioramento della situazione economica. Dalla gara per la guida del Mes è uscito il candidato italiano Marco ...

