La Cassazione | l’ex membro dei Pac Luigi Bergamin è ancora legato alla cultura dell’eversione

Luigi Bergamin, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna (pena prescritta nel 2008), avvenuti nel '78 e '79, è ancora legato alla cultura eversiva da cui proviene. Inoltre si è distinto per "un atteggiamento antidoveroso verso le vittime e i parenti" che dà conto "in una logica di proiezione verso l'attualità che Luigi Bergamin non avesse rinnegato i delitti commessi, né avesse preso le distanze dai fini di eversione democratica che avevano sorretto la spinta a delinquere (…) in ragione dell'ideologia politica che aveva guidato la commissione dei fatti". È quanto scrive la Cassazione nelle motivazioni con cui ha confermato la dichiarazione di ...

