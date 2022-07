Koulibaly vicino al Chelsea, offerti 40 milioni al Napoli (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Chelsea sta cercando di rafforzare la propria linea di fondo dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona, ??a parametro zero. Dopo i rumors delle scorse ore, stando a quanto riportato da David Ornstein, giornalista del The Athletic, Kalidou Koulibaly sarebbe molto vicino al trasferimento a Londra. Il senegalese ha ricevuto dal Napoli un’offerta per rinnovare il contratto di 6 mln per 5 anni, ma non ha dato una risposta. Secondo il tabloid inglese I Blues fanno sul serio e avrebbero offerto al Napoli 40 milioni di euro. La trattativa è in corso e si pensa che un accordo tra il club inglese e il calciatore senegalese sia molto vicino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlsta cercando di rafforzare la propria linea di fondo dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona, ??a parametro zero. Dopo i rumors delle scorse ore, stando a quanto riportato da David Ornstein, giornalista del The Athletic, Kalidou Koulibaly sarebbe molto vicino al trasferimento a Londra. Il senegalese ha ricevuto dalun’offerta per rinnovare il contratto di 6 mln per 5 anni, ma non ha dato una risposta. Secondo il tabloid inglese I Blues fanno sul serio e avrebbero offerto al40di euro. La trattativa è in corso e si pensa che un accordo tra il club inglese e il calciatore senegalese sia molto vicino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

