Koulibaly va via? L’agente ha individuato la pedina di scambio (Di martedì 12 luglio 2022) Salvatore Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” “Dybala è un caso unico in un mercato in cui gli svincolati non riescono a farsi dare più soldi rispetto a quelli precedentemente percepiti. L’offerta dell’Inter è stata al ribasso, ed è un caso francamente eccezionale. Proprio per questa ragione penso che non è il caso di farsi sfuggire un calciatore del calibro di Dybala“. Calciomercato Napoli, Milenkovic (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Anche Milenkovic ha una situazione ingarbugliata proprio come quella di Koulibaly. Ramadani potrebbe usarlo come pedina di scambio e, perché no, potrebbe anche portarlo al Napoli al posto di Koulibaly. La situazione per Politano si può rimarginare, il Napoli – tra le ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Salvatore Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” “Dybala è un caso unico in un mercato in cui gli svincolati non riescono a farsi dare più soldi rispetto a quelli precedentemente percepiti. L’offerta dell’Inter è stata al ribasso, ed è un caso francamente eccezionale. Proprio per questa ragione penso che non è il caso di farsi sfuggire un calciatore del calibro di Dybala“. Calciomercato Napoli, Milenkovic (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Anche Milenkovic ha una situazione ingarbugliata proprio come quella di. Ramadani potrebbe usarlo comedie, perché no, potrebbe anche portarlo al Napoli al posto di. La situazione per Politano si può rimarginare, il Napoli – tra le ...

