Koulibaly saluta il Napoli? Spalletti rivela tutto ai tifosi, c’è l’annuncio (Di martedì 12 luglio 2022) Cosa accadrà con Kalidou Koulibaly? Le parole di Luciano Spalletti ai tifosi del Napoli fanno presagire l’imminente addio. Nessun assente è tanto presente come Koulibaly. Il difensore non è ancora rientrato dalle vacanze per riunirsi con i compagni del Napoli nel ritiro di Dimaro e già si parla soltanto di lui. Il senegalese, infatti, potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Cosa accadrà con Kalidou? Le parole di Lucianoaidelfanno presagire l’imminente addio. Nessun assente è tanto presente come. Il difensore non è ancora rientrato dalle vacanze per riunirsi con i compagni delnel ritiro di Dimaro e già si parla soltanto di lui. Il senegalese, infatti, potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlessioSarnelli : #Napoli 40 mln per un trentunenne ad un anno dalla scadenza non si rifiutano mai. Andrebbe anche all'estero, non r… - neapoliz : #Starace saluta #Koulibaly nelle stories di #Instagram - Diego31883 : RT @SimoneGuadagnoo: Tommaso Starace saluta #Koulibaly, pronto ad indossare la maglia del #Chelsea: la Stories su Instagram lascia poco spa… - SimoneGuadagnoo : Tommaso Starace saluta #Koulibaly, pronto ad indossare la maglia del #Chelsea: la Stories su Instagram lascia poco… - SportNapoli_off : KOULIBALY saluta NAPOLI e va al CHELSEA: ADL dice sì all'offerta da 40 mln #chelsea #koulibaly #Napoli -