Koulibaly la super offerta del Chelsea irrinunciabile: Kalidou vuole vincere (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è pronto a diventare un giocatore del Chelsea, il club inglese offre al Napoli 40 milioni di euro. A questa cifra Aurelio De Laurentiis non si può oppure perché sa perfettamente che nessuno rilancerà, visto che il giocatore senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023. Il Chelsea ha rotto gli indugi quando ha capito che il Bayern Monaco ha trovato l’intesa con De Ligt. I blues si sono fiondati sul difensore di 31 anni che il Napoli voleva tenere, facendo un’offerta di ingaggio da 6 milioni di euro, almeno questo è quanto detto da Cristiano Giuntoli durante la prima conferenza stampa a Dimaro. Koulibaly: ingaggio al Chelsea Ma il Napoli non può nulla contro lo strapotere economico della Premier League. Secondo quanto fanno sapere i media inglesi il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022)è pronto a diventare un giocatore del, il club inglese offre al Napoli 40 milioni di euro. A questa cifra Aurelio De Laurentiis non si può oppure perché sa perfettamente che nessuno rilancerà, visto che il giocatore senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023. Ilha rotto gli indugi quando ha capito che il Bayern Monaco ha trovato l’intesa con De Ligt. I blues si sono fiondati sul difensore di 31 anni che il Napoli voleva tenere, facendo un’di ingaggio da 6 milioni di euro, almeno questo è quanto detto da Cristiano Giuntoli durante la prima conferenza stampa a Dimaro.: ingaggio alMa il Napoli non può nulla contro lo strapotere economico della Premier League. Secondo quanto fanno sapere i media inglesi il ...

