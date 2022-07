Koulibaly, incontro tra Ramadani e il Chelsea (Di martedì 12 luglio 2022) incontro avvenuto ieri tra i dirigenti del Chelsea e l’agente di Koulibaly, Ramadani. Il calciatore è la priorità per la difesa di Tuchel C’è stato ieri l’incontro tra i dirigenti del Chelsea e il manager di Kalidou Koulibaly, Ramadani. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore del Napoli è la priorità per la difesa dei Blues, considerato che il Bayern Monaco è in vantaggio per de Ligt. L’alternativa al senegalese è Ake del Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)avvenuto ieri tra i dirigenti dele l’agente di. Il calciatore è la priorità per la difesa di Tuchel C’è stato ieri l’tra i dirigenti dele il manager di Kalidou. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore del Napoli è la priorità per la difesa dei Blues, considerato che il Bayern Monaco è in vantaggio per de Ligt. L’alternativa al senegalese è Ake del Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

