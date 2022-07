Koulibaly-Chelsea, si chiude domani! E spunta già il sostituto (Di martedì 12 luglio 2022) Importanti novità in casa Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio, Kalidou Koulibaly è ad un passo dal Chelsea, mentre Dries Mertens si riavvicina alla squadra di Spalletti. La squadra inglese e il club partenopeo hanno trovato l’accordo per il difensore senegalese sulla base di 38 milioni: la richiesta di De Laurentiis era infatti intorno ai 40. Il giocatore firmerà un ricco contratto da 10 milioni netti più bonus per cinque anni. Dopo l’acquisto di Ostigard, per sostituire Koulibaly c’è in pole Francesco Acerbi: Napoli e Lazio stanno ragionando sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con la cifra che dovrebbe essere intorno ai 5 milioni. Acerbi, Lazio, NapoliArriva una novità importante anche sul fronte Mertens: c’è una riapertura alla (difficile) trattativa del rinnovo di contratto, soprattutto perchè il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Importanti novità in casa Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio, Kalidouè ad un passo dal, mentre Dries Mertens si riavvicina alla squadra di Spalletti. La squadra inglese e il club partenopeo hanno trovato l’accordo per il difensore senegalese sulla base di 38 milioni: la richiesta di De Laurentiis era infatti intorno ai 40. Il giocatore firmerà un ricco contratto da 10 milioni netti più bonus per cinque anni. Dopo l’acquisto di Ostigard, per sostituirec’è in pole Francesco Acerbi: Napoli e Lazio stanno ragionando sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con la cifra che dovrebbe essere intorno ai 5 milioni. Acerbi, Lazio, NapoliArriva una novità importante anche sul fronte Mertens: c’è una riapertura alla (difficile) trattativa del rinnovo di contratto, soprattutto perchè il ...

