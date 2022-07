Koulibaly Chelsea | in Inghilterra sicuri | accordo vicino con il Napoli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 luglio 2022) Gli ultimi rumors sul futuro dinon lasciano dubbi: ilsarebbead unStando a quanto riportato dal The Athletic, Kalidousarebbe moltoal trasferimento al. Fumata bianca non ancora arrivata, ma i londinesi sarebbero vicini ad esaudire le richieste del. Per gli azzurri un incasso pari a 40 milioni di euro, mentre il 31enne difensore firmerebbe un contratto a lungo termine. L'articolo proviene da Calcio News 24.