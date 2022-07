Koulibaly al Chelsea, affare in dirittura d’arrivo (Di martedì 12 luglio 2022) Koulibaly via da Napoli? Questa volta sembrerebbe proprio di si. Un affondo improvviso del Chelsea sembrerebbe spazzare via le ultime possibilità che il senegalese possa accettare la proposta di rinnovo di De Laurentis a 6,5 milioni di euro a stagione. Il suo procuratore Ramadani, infatti, sembra aver accettato la corte dei londinesi con un contratto da 9 milioni di euro a stagione per 4 anni. Al Napoli l’offerta congrua da sempre voluta da De Laurentis, ovvero 40 milioni di euro. In caso di conferma della notizia, Koulibaly non raggiungerà il ritiro di Dimaro. Una partenza durissima per tutti i tifosi napoletani, ma anche difficile da rimpiazzare dal punto di vista tecnico. Una grana in più per Spalletti e i suoi. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022)via da Napoli? Questa volta sembrerebbe proprio di si. Un affondo improvviso delsembrerebbe spazzare via le ultime possibilità che il senegalese possa accettare la proposta di rinnovo di De Laurentis a 6,5 milioni di euro a stagione. Il suo procuratore Ramadani, infatti, sembra aver accettato la corte dei londinesi con un contratto da 9 milioni di euro a stagione per 4 anni. Al Napoli l’offerta congrua da sempre voluta da De Laurentis, ovvero 40 milioni di euro. In caso di conferma della notizia,non raggiungerà il ritiro di Dimaro. Una partenza durissima per tutti i tifosi napoletani, ma anche difficile da rimpiazzare dal punto di vista tecnico. Una grana in più per Spalletti e i suoi. Segui ZON.IT su Google News.

