KF Tirana vs F91 Dudelange | pronostici | notizie sulla squadra | formazioni

L'F91 Dudelange trarrà un leggero vantaggio nella gara di ritorno del primo turno di qualificazione della Champions League con il KF Tirana martedì 12 luglio. I campioni della divisione nazionale lussemburghese hanno ottenuto una vittoria per 1-0 quando le due squadre hanno battuto le corna all'andata grazie a un colpo di testa nel secondo tempo di Mohcine Hassan. Il calcio di inizio di KF Tirana vs F91 Dudelange è prevsto alle 21 Prepartita KF Tirana vs F91 Dudelange: a che punto sono le due squadre? KF Tirana Il Tirana ha tutto da fare martedì dopo la sconfitta all'andata, ma ha precedenti per quanto riguarda questa competizione, raggiungendo notoriamente gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni in tre occasioni negli anni '80.

