Katia Serra è sposata? Cosa sappiamo della sua vita privata?

(Di martedì 12 luglio 2022)è stata una delle giocatrici di riferimento del calcio italiano. Una carriera non semplice per lei, visti i diversi infortuni, ma che è durata 24 anni e che l’ha vista conquistare diversi trionfi a livello nazionale. Ha giocato dal 1986 al 1991 con il Bologna, poi altre cinque stagioni con il Lugo Zambelli, successivamente Modena, Foroni, Enterprise Lazio, Bergamo, Atletico Oristano, Agliana, Cervia, Reggiana, Trento, Roma e Levante. Per lei anche partite con la nazionale italiana.sua, laè nata a Bologna il 5 aprile del 1973. Segno zodiacale dell’Ariete ha, quindi, 49 anni. Come ...

Pubblicità

bulldozer1982 : RT @Unisanraffaele: Su Il Messaggero la Prof.ssa Katia Serra, docente #UniSanRaffaele, ripercorre la sua carriera e le conquiste del #calci… - PitmanCosta : @GiorgiaCardin @AzzurreFIGC @donatellaesse @allatiziana @RaiUno @WEURO2022 @SaraMeini @simonarolandi @katia_serra… - ichnos1978 : @GiorgiaCardin @AzzurreFIGC @donatellaesse @allatiziana @RaiUno @WEURO2022 @SaraMeini @simonarolandi @katia_serra… - Manuensito89 : @AleAntinelli Hai presente il 'siii' gridato da Katia Serra dopo il rigore parato da Donnarumma? Beh io ho fatto pi… - Unisanraffaele : Su Il Messaggero la Prof.ssa Katia Serra, docente #UniSanRaffaele, ripercorre la sua carriera e le conquiste del… -

Come rialzarsi dopo una batosta come quella che l'Italia ha subito contro la Francia, ex calciatrice azzurra e commentatrice tecnica in Rai, pioniera del calcio femminile in Italia, forte della sua esperienza propone una ricetta: "La ct dovrà rialzare il morale delle ...Doriano Rabotti Nel calcio femminileha fatto tutto: giocatrice della nazionale in campo, protagonista di uno spot televisivo della birra Nastro Azzurro in cui batteva i maschi sulla spiaggia con tanto di rovesciata finale, e ...L'ex calciatrice, oggi commentatrice Rai, propone una ricetta dopo il pesante ko dell'Italia contro la Francia nel match di esordio nella rassegna ...Serra su Francia-Italia: «Non partiamo coi favori del pronostico, ma…». Le parole dell’ex calciatrice Katia Serra ai microfoni della Rai ha parlato della sfida di questa sera dell’Italia Femminile con ...