Kate Middleton, nuovo bebè in famiglia (Di martedì 12 luglio 2022) La famiglia di Kate Middleton si allarga e accoglie un nuovo neonato, più precisamente si tratta di una femminuccia. E questa volta siamo certe che William prenderà bene la presenza di un bebè in casa, perché la casa in questione non è la sua. Kate Middleton, sua sorella Pippa mamma per la terza volta Infatti, Kate Middleton è diventata zia. Sua sorella Pippa Middleton ha dato alla luce il terzo bebè, una femminuccia, frutto dell’amore con l’imprenditore milionario e suo marito James Matthews. La coppia ha altri due figli, Arthur Michael William nato nel 2018 e Grace Elizabeth nata nel 2021, il cui nome è un omaggio alla Regina. Così, Pippa eguaglia Kate diventando mamma per la terza ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022) Ladisi allarga e accoglie unneonato, più precisamente si tratta di una femminuccia. E questa volta siamo certe che William prenderà bene la presenza di unin casa, perché la casa in questione non è la sua., sua sorella Pippa mamma per la terza volta Infatti,è diventata zia. Sua sorella Pippaha dato alla luce il terzo, una femminuccia, frutto dell’amore con l’imprenditore milionario e suo marito James Matthews. La coppia ha altri due figli, Arthur Michael William nato nel 2018 e Grace Elizabeth nata nel 2021, il cui nome è un omaggio alla Regina. Così, Pippa eguagliadiventando mamma per la terza ...

